От бешенства в Волгоградской области скончалась 44-летняя жительница Михайловки. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, опасным вирусом она заразилась после укуса лисы. После нападения животного женщина не стала обращаться в больницу за помощью.

- Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей пациентка скончалась, - сообщили в облкомздраве.

Напомним, что ранее о первом в 2024 году летальном случае заболевания бешенством в регионе сообщило территориальное управление Роспотребнадзора.

Лечения от бешенства нет. Если заболевание уже имеет клинические проявления - вероятность летального исхода составляет 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому после укуса животного необходимо обратиться в медицинское учреждение за антирабической вакциной.