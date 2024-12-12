Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублей

Стоимость десятка яиц выросла на 1,22% - до 103,78 рубля. Также подорожали практически все овощи и фрукты. Больше всего – помидоры. Цена на них выросла на 8,49% - до 205,78 рубля. Догоняют по темпам роста и цене эти овощи и огурцы. Они стали дороже на 7,47% (197,71 рубля).
Из овощей подешевела лишь морковь. Снижение составило почти 2% - 37,43 рубля за кг. Немного также снизились цены на пшеничную муку. В конце ноября она резко подорожала более, чем на 5%. А по последним данным снизилась в цене почти на 1,5% - до 40,16 рублей за килограмм.
Отмечен рост цен и на фрукты. Яблоки поднялись в цене на 3,12%. Килограмм стоит теперь 111 рублей.