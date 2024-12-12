Экономика

Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублей

Экономика 12.12.2024 11:02
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12.12.2024 11:02


В Волгоградской области стоимость сливочного масла преодолела психологический рубеж в 1 тысячу рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат.
За прошедшую неделю цена этого продукта питания выросла на 1,05% и достигла 1001,19 рублей за килограмм. Подорожало и растительное масло – рост составил 2,48% (129,28 рубля).
Стоимость десятка яиц выросла на 1,22% - до 103,78 рубля. Также подорожали практически все овощи и фрукты. Больше всего – помидоры. Цена на них выросла на 8,49% - до 205,78 рубля. Догоняют по темпам роста и цене эти овощи и огурцы. Они стали дороже на 7,47% (197,71 рубля).
Из овощей подешевела лишь морковь. Снижение составило почти 2% - 37,43 рубля за кг. Немного также снизились цены на пшеничную муку. В конце ноября она резко подорожала более, чем на 5%. А по последним данным снизилась в цене почти на 1,5% - до 40,16 рублей за килограмм.
Отмечен рост цен и на фрукты. Яблоки поднялись в цене на 3,12%. Килограмм стоит теперь 111 рублей.


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