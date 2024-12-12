Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя Труда





Президент Владимир Путин вручил известному композитору Александре Пахмутовой медаль Героя Труда. Как сообщает V102.RU, церемония награждения прошла сегодня, 12 декабря, в Екатерининском зале Сенатского дворца в Москве.

- Не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений, они объединяют нас. Вы сами являетесь мелодией нашей страны, – сказал Путин.





Указ о присвоении звания «Героя Труда» был подписан в день рождения композитора - 9 ноября уроженке Сталинграда Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет. Она получила награду за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу.

В Волгоградской области в честь легендарной землячки учреждены премии и стипендии, музыкальные фестивали, ее имя присвоено новой школе-тысячнику № 7, а также будущему культурно-образовательному центру. В Волгограде есть сквер имени Александры Пахмутовой.

Видео: «РИА Новости»