Общество

Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя Труда

Общество 12.12.2024 17:00
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12.12.2024 17:00


Президент Владимир Путин вручил известному композитору Александре Пахмутовой медаль Героя Труда. Как сообщает V102.RU, церемония награждения прошла сегодня, 12 декабря, в Екатерининском зале Сенатского дворца в Москве.

- Не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений, они объединяют нас. Вы сами являетесь мелодией нашей страны, – сказал Путин. 



Указ о присвоении звания «Героя Труда» был подписан в день рождения композитора - 9 ноября уроженке Сталинграда Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет. Она получила награду за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу.

В Волгоградской области в честь легендарной землячки учреждены премии и стипендии, музыкальные фестивали,  ее имя присвоено новой школе-тысячнику № 7, а также будущему культурно-образовательному центру. В Волгограде есть сквер имени Александры Пахмутовой.

Видео: «РИА Новости»

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