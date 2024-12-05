Транспорт

«Дома строятся, а ездить на чем?»: жители Ангарского требуют вернуть им общественный транспорт

Транспорт 05.12.2024 07:51
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05.12.2024 07:51


Волгоградцы, проживающие в поселке Ангарском Дзержинского района, обратили внимание властей на отсутствие достаточного количества общественного транспорта, который связывал бы микрорайон с центром города и Перовой продольной магистралью. Все, на чем сегодня горожане могут уехать с Ангарского в Центральный район, – лишь одна маршрутка и трамвай №2. Последний, напоминают волгоградцы, не ходит по своему маршруту с начала реконструкции трамвайных путей. 

По словам жителей Волгограда, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», проблема нехватки общественного транспорта стала острее ощущаться со строительством новых жилых комплексов на Ангарском. 

За последние несколько лет у нас появились несколько высотных жилых многоэтажек. Разумеется, большинство наших новоселов ездят на машинах. Но много людей пользуются общественным транспортом. Особенно это касается школьников, студентов, обучающихся в учреждениях, расположенных в Центральном районе. А вот транспорта больше не становится. Скорее, наоборот. С лета мы лишены возможности доехать на трамвае, как прежде, до центра, – сообщают волгоградцы. – Осталась лишь одна маршрутка №98, которая вечно ходит битком. А вы видели пробки на Ангарском по утрам? Стоять по 15 минут в форме буквы "зю" в маршрутке – то еще удовольствие. 

Практически невозможными становятся поездки жителей развивающегося микрорайона в Центральный район во время сбоев в работе трамваев и в случае ДТП с участием их.

Детям не на чем ездить на кружки, на учебу в вузы. Это ли не транспортная блокада? – адресуют свой вопрос волгоградцы городским чиновникам. – Представляем, что нас ждет, когда начнется реконструкция трамвайной сети. Неужели нельзя пустить к нам какой-нибудь автобус? 

Как говорят горожане, изобретать чиновникам ничего не надо,  если при желании вспомнить не столь давнее прошлое. 

– Раньше был автобусный маршрут через Ангарский на Хорошева и в речпорт – и все были счастливы. Ну пустите вы снова по этому маршруту пару машин. Продлите его до вузов, – люди вам только спасибо скажут! Ведь не только мы, «ангарские», будем ездить, но и все, кто живет на Рокоссовского, Краснознаменской, Голубинской, – адресуют свои предложения профильному департаменту волгоградцы. – Кстати, была еще маршрутка №75. Но и она канула в Лету... 

 Жители Ангарского неоднократно обращали внимание городских чиновников и на отсутствие остановочных пунктов. Часть павильонов снесли в преддверии ЧМ по футболу – еще в 2018 году, а на некоторых остановках площадок для ожидания транспорта в микрорайоне не было никогда. В том числе, у областной больницы №1, а также у школы №82. 

Напомним, накануне, 4 декабря, в очередное пешее путешествие волгоградцы отправились на Ангарском из-за масштабного сбоя в работе трамваев. Восстановить движение вагонов до конечной не удалось специалистам с утра и до конца рабочего дня. 

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