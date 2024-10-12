



В Волгограде депутаты нашли новый источник пополнения дорожного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102», городская дума планирует внести корректировки в муниципальное законодательство, которые позволят направлять на ремонт городских дорог средства, полученные от штрафов за саботаж платных парковок, а также штрафов за нарушения ограничений на проезд по местной дорожной сети большегрузов.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Волгоградской городской думы 11 октября. Документ дополняет порядок формирования дорожного фонда двумя новыми пунктами.

Отметим, в случае одобрения, новые положения в части штрафов за неуплату услуг платной парковки будут распространяться в том числе и на правоотношения, возникшие с 15 января 2024 года.