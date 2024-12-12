МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном шторме





В Волгоградской области с 12 часов и до конца суток ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили V102.RU в региональном МЧС, в этот период прогнозируют осадки в виде мокрого снега, переходящего в снежный шторм.

Непогода будет сопровождаться сильными порывами ветра до 15-20 м/с, а также снежным ураганом и отложением мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные накаты.

Снежный шторм может вызвать повреждение линий электропередач, крыш, рекламных конструкций и деревьев. Жителей просят соблюдать осторожность при нахождении на улице.