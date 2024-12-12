Андрей Бочаров предложил ограничить работу мигрантов в Волгоградской области





12 декабря в администрации Волгоградской области под председательством губернатора Андрея Бочарова прошло совещание, посвящённое развитию рынка труда и сферы образования. Как сообщает ИА «Высота 102», во время мероприятия глава региона предложил ограничить работу мигрантов в ряде отраслей.

В частности, речь идёт о таких чувствительных областях, как образование, здравоохранение, розничная торговля и туризм. Соответствующая инициатива уже прорабатывается профильными чиновниками. По предварительной оценке, ограничения позволят сбалансировать развитие регионального рынка труда.

Кроме того, губернатор высказался и о возвращении к советской практике закрепления предприятий за образовательными учреждениями, что позволит отладить систему отбора перспективных кадров.

- Мы всегда гордились качеством, глубиной и успехами советской системы образования. И сегодня именно на ее основе мы последовательно, исходя из требований современного этапа развития, новых вызовов, сформированных приоритетов, создаем современную суверенную систему образования нашей страны. В условиях постиндустриального, информационного и уже, можно сказать, цифрового общества, в условиях стремительных технологических изменений именно знания становятся важнейшим ресурсом, который развивает в людях навыки, необходимые для эффективной работы, открывает новые возможности роста и развития, стимулирует человека, общество к освоению новых технологий, техники и оборудования, - подчеркнул Андрей Бочаров.

По мнению руководителя, в условиях стремительного развития технологий приобретает особое значение качество кадров. Поэтому остро востребована ранняя профориентация школьников.

- В этом вопросе нам необходимо более детально изучить наш региональный опыт — он достаточно хороший, а также лучшие российские и зарубежные практики, и выработать предложения по их эффективному применению, возможно, в формате единого регионального тестирования, - подчеркнул глава региона.

Также во время совещания Андрей Бочаров отметил необходимость улучшить взаимодействие профессиональных образовательных учреждений с предприятиями в плане формирования кадрового резерва.

- Не видно активной работы работодателей по привлечению к себе на работу молодых специалистов. Мы это поправим. Считаю необходимым и своевременным ввести практику закрепления за учебными заведениями наших бюджетных учреждений, организаций, профильных предприятий различных отраслей и сфер — как для системного отбора перспективных студентов и дальнейшего участия в их трудоустройстве, так и для обеспечения шефской помощи колледжам и техникумам.

Действия чиновников и руководителей в этом направлении губернатор поставил на контроль и пообещал наказывать за отсутствие прогресса.

Фото: администрация Волгоградской области