Происшествия

Проехавший на красный грузовик снес «ГАЗель» и две иномарки в Волгограде

Происшествия 15.10.2024 10:38
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15.10.2024 10:38


Сегодня утром, 15 октября, в Красноармейском районе Волгограда произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза, «ГАЗели» и двух легковых автомобилей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на пересечении проспекта Героев Сталинграда с улицей Арсеньева. 



По предварительной информации, водитель «МАЗа» проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с грузовиком, который отнесло на стоявшие на светофоре Opel и Citroen.

Известно, что после столкновения пострадал водитель «ГАЗели». Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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