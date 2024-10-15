



Сегодня утром, 15 октября, в Красноармейском районе Волгограда произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза, «ГАЗели» и двух легковых автомобилей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на пересечении проспекта Героев Сталинграда с улицей Арсеньева.





По предварительной информации, водитель «МАЗа» проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с грузовиком, который отнесло на стоявшие на светофоре Opel и Citroen.

Известно, что после столкновения пострадал водитель «ГАЗели». Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области