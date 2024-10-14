Перегруженную электричку «Волгоград – Арчеда» хотят продлить до Михайловки





В Волгоградской области задумались о продлении пригородного железнодорожного маршрута «Волгоград – Арчеда – Волгоград» до станции Себряково в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102», АО «Волгоградтранспригород» вынесло соответствующий вопрос на голосование после многочисленных обращений местных жителей.

- В целях расширения железнодорожного сообщения предлагается продлить пригородный маршрут «Волгоград – Арчеда – Волгоград» до станции Себряково по выходным дням. Указанный маршрут обслуживает рельсовый автобус серии РА-2, который имеет 136 посадочных мест и оборудован современными кондиционерами и санитарными комнатами, - рассказали журналистам в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Запуск электрички в новых границах транспортная компания планирует осуществить только, если инициатива найдёт отклик местных жителей, принявших участие в онлайн-голосовании.

Напомним, 13 октября редакция ИА «Высота 102» рассказывала о сложностях, с которыми приходится регулярно сталкиваться пассажирам пригородного №6491/№6492 «Волгоград – Арчеда – Волгоград». Волгоградцы жалуются, что электричка ходит переполненная. Люди вынуждены набиваться не только в салон, но и преодолевать солидное расстояние, находясь в переполненном тамбуре.

Фото из архива ИА «Высота 102»