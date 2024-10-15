Общество

GRASS доставил гумпомощь жителям приграничных районов Курской области

Общество 15.10.2024 09:34 Реклама
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15.10.2024 09:34 Реклама

12 октября компания GRASS вновь доставила гуманитарную помощь в Курскую область. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз один из ведущих российских производителей бытовой химии и косметики подготовил порядка 100 наборов для семей учителей и учеников, вынужденных покинуть приграничные районы из-за нападения ВСУ, а также ещё 30 паллетов со средствами личной гигиены для других переселенцев.

Инициатором проведения гуманитарной миссии выступил генеральный директор компании Михаил Грачев.

— Учителям требуются средства личной гигиены, а также бытовая химия, которую компания привезла в качестве благотворительной помощи в Курск. Кроме адресной помощи, это 2 паллета продукции, 30 паллет бытовой химии поедет в распределительный центр, который входит в Единую систему гуманитарной помощи для Курской области. После бытовая химия попадет в сортировочный центр, где сформируются наборы бытовой химии для нуждающихся граждан, — рассказали журналистам в компании GRASS.

В каждый персональный набор вошли несколько видов геля для стирки, жидкое мыло, гель для душа, два вида жидкого экомыла, а также экогель для тела.

Гуманитарную помощь от организации получили в том числе и учителя школы №1 города Суджа. Директор образовательного учреждения от лица всего педагогического состава поблагодарил GRASS за такую нужную поддержку в эти нелёгкие дни.

— Хочу выразить благодарность Михаилу Грачеву, гендиректору компании GRASS. Он приезжал в Курск, привозил гуманитарку, где мы познакомились, и предложил оказать помощь нам в виде наборов бытовой химии и средств личной гигиены. Спасибо компании от нас, что в такое трудное время есть неравнодушные люди, которые помогают, — подчеркнул руководитель.

Ранее 16 сентября организация уже доставила в Курскую область 18 тонн гуманитарной помощи. В числе переданной продукции шампуни, зубные пасты, гели для душа, мыло, влажные салфетки и средства для стирки и уборки дома.

Отметим, компания GRASS специализируется на производстве автохимии, бытовой химии и средств для профессионального клининга и косметики. Помимо основной деятельности компания реализует множество социально ориентированных проектов в сфере экологии, а также активно помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

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