Общество

В Волгограде хотят ввести туристический налог

Общество 14.10.2024 21:33
0
14.10.2024 21:33


Депутаты Волгоградской городской думы обсудят инициативу мэрии о введении туристического налога. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект включен в повестку дня ближайшего заседания представительного органа власти, которое назначено на 16 октября.

Докладчиком по данному вопросу заявлена руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева. 

Отметим, что все регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить на своих территориях туристический налог.  Соответствующие изменения, как указано на сайте ФНС России, внесены в Налоговый кодекс РФ летом этого года. Взимать или нет туристический налог, местные власти будут решать самостоятельно. Уплачивать его туристу придется, если на территории соответствующего населенного пункта будут принят соответствующий нормативный акт.

По данным ФНС, туристический налог будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Предусмотрен постепенный рост ставок с 1 % от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году, при этом будет установлен минимальный налог из расчета 100 рублей, помноженные на количество суток проживания. Кроме того, налоговые ставки могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории места размещения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2024 21:17
Общество 14.10.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 20:12
Общество 14.10.2024 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 19:42
Общество 14.10.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 17:55
Общество 14.10.2024 17:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2024 17:31
Общество 14.10.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 17:06
Общество 14.10.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 16:23
Общество 14.10.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 16:15
Общество 14.10.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 15:53
Общество 14.10.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 13:44
Общество 14.10.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2024 13:35
Общество 14.10.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 11:34
Общество 14.10.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 10:54
Общество 14.10.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 10:11
Общество 14.10.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2024 05:31
Общество 14.10.2024 05:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:52
Матч-«триллер» «Звезды» и «Динамо-Синары» завершился ничьейСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде хотят ввести туристический налогСмотреть фотографии
21:17
Волгоградских фермеров предупредили о ближайших мышиных набегахСмотреть фотографии
20:39
Путин подписал закон о наказании за сокрытие госномеровСмотреть фотографии
20:12
Это ещё не конец? Рабочие «стерли» следы барельефа Сталина со здания в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:42
Волгоградцы «сожгли» вместе с мусором 4 млн рублей сбереженийСмотреть фотографии
19:19
Мэрию обязали ликвидировать в Гумраке «рай» для мусорщиков-нелегаловСмотреть фотографии
19:00
Волгоградский дзюдоист Адамян одолел американца в борьбе за бронзу «Большого шлема»Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде мужчина разбился при падении с высоты на козырек подъездаСмотреть фотографии
18:12
Трехкилометровые пробки сковали Волгоград на Первой продольнойСмотреть фотографии
18:02
«Каустик» оказался бессилен перед «Чеховскими медведями»Смотреть фотографии
17:55
Объявлен старт 14-го сезона Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего»Смотреть фотографии
17:31
Под Волгоградом произведенный из свинины фарш выдавали за свино-говяжийСмотреть фотографии
17:06
Власти Волгограда списали транспортный коллапс в Родниковой долине на избалованность пассажировСмотреть фотографии
16:55
Перегруженную электричку «Волгоград – Арчеда» хотят продлить до МихайловкиСмотреть фотографии
16:34
«Наше дело – семейное»: фермер из Волгоградской области рассказал о преемственности в бизнесеСмотреть фотографии
16:23
Вдова участника СВО продала квартиру в Волгограде и отдала деньги мошенникамСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской «Горьковке» выставят работы Зураба ЦеретелиСмотреть фотографии
15:53
Власти Волгограда вновь выделили 201 млн рублей на спасение МУП «ВКХ»Смотреть фотографии
15:52
Волгоградский «КАУСТИК» поднялся на 23 строчки во всероссийском рейтинге устойчивого развитияСмотреть фотографии
15:40
Двоих цыган, напавших на полицию в Иловле, заключили в СИЗОСмотреть фотографии
15:07
Эксперт ГК «А101» рассказал о трех сценариях развития рынка недвижимости в 2025 годуСмотреть фотографии
14:50
Волгоградца задержали за попытку подкупить сотрудника УФСБ за 100 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Волгоградка получила удар ножом в живот и легла спатьСмотреть фотографии
13:44
Губернатору – 55! Самые «уютные» фото с Андреем Бочаровым за последние несколько летСмотреть фотографии
13:35
Министр Котяков заявил об увеличении маткапитала в 2025 годуСмотреть фотографии
12:20
Волгоградская пенсионерка отсудила у дроппера из Кемерово 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:16
СК завел дело после избиения участника СВО под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде 50 человек доставили из ночных баров в райотдел полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Избившие участника СВО бородачи заявили, что готовы повторить путь герояСмотреть фотографииCмотреть видео
 