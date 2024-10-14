В Волгограде хотят ввести туристический налог

Депутаты Волгоградской городской думы обсудят инициативу мэрии о введении туристического налога. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект включен в повестку дня ближайшего заседания представительного органа власти, которое назначено на 16 октября.

Докладчиком по данному вопросу заявлена руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева.

Отметим, что все регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить на своих территориях туристический налог. Соответствующие изменения, как указано на сайте ФНС России, внесены в Налоговый кодекс РФ летом этого года. Взимать или нет туристический налог, местные власти будут решать самостоятельно. Уплачивать его туристу придется, если на территории соответствующего населенного пункта будут принят соответствующий нормативный акт.

По данным ФНС, туристический налог будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Предусмотрен постепенный рост ставок с 1 % от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году, при этом будет установлен минимальный налог из расчета 100 рублей, помноженные на количество суток проживания. Кроме того, налоговые ставки могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории места размещения.