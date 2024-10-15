В Михайловке иномарка сбила 9-летнего школьника

14 октября в Михайловке Волгоградской области на муниципальной дорожной сети ребёнок пострадал в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», школьник пытался перейти дорогу, однако угодил под колёса иномарки.

- В 09:30 водитель, управляя автомобилем Chevrolet Klan, напротив дома №6 по ул. ул. Пархоменко совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен прибывшей на место скорой помощью в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области