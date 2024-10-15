Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области

Трагедия произошла в Старополтавском районе Волгоградской области, где на пожаре угорели два человека, передает V102.RU.

– В селе Белокаменка 14 октября пожарные тушили деревянный дом на улице Волжская. В ходе проведения работ были обнаружены тела 62-летней хозяйки домовладения и ее 64-летнего сожителя, – рассказали информагентству в экстренных службах.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в селе Старополтавского района поступило на пульт диспетчера 14 октября в 19.16. Ликвидировать возгорание дулось лишь спустя три часа.





– В селе Белокаменка по всей площади горел деревянный дом размером 7х7 метров Пожарные расчеты 79-й пожарной части ликвидировали горение в 22.50. К сожалению, есть погибшие. Причина пожара устанавливается, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.



Как сообщает ИА «Высота 102», причины происшествия также выясняют сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области