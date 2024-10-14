Под Волгоградом произведенный из свинины фарш выдавали за свино-говяжий

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгоградской области нарушения ветеринарного законодательства при оформлении производственного сертификата на 15,5 кг свиного фарша. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, производитель почему-то указал, что фарше также есть говядина, хотя это не так.

- Установлено, что на площадке оформлен производственный сертификат на 15,5 кг свиного фарша, в котором вид продукции указан — полуфабрикаты мясные, рубленные из свино-говяжьего фарша. Однако при изготовлении использовалось сырье «лопатка свиная» (15,5 кг). Следовательно, в транзакции прослеживается замена биологического вида в готовой продукции, - пояснили в управлении.

Таким образом, как поясняется, был нарушен закон «О ветеринарии» и технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Производителю направлено предостережение о недопустимости таких нарушений. Производственные сертификаты на продукцию аннулированы.

Фото из архива V102.RU