Общество

«Люди сидят на полу»: пассажиры поезда Волгоград-Арчеда пожаловались на давку

Общество 13.10.2024 16:10
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13.10.2024 16:10




Пассажиры пригородного поезда, следующего от станции Волгоград-1 до Арчеды, возмущены условиями, в которых им приходится добираться до пунктов назначения. Как рассказали V102.RU читатели информагентства, в некоторые дни в поезд набивается столько людей, что некоторые даже не могут пройти дальше тамбура.

- Особенно  ужасно бывает по пятницам, когда студенты едут домой на выходные из Волгограда, дачники – на свои участки, и в воскресенье, когда все возвращаются на учебу, работу или домой, - делятся жители области. – Не только сидячих мест не хватает, но и стоять приходится зажатыми со всех сторон. Некоторые, устав стоять, не дыша,  садятся прямо на пол.

Ни про какие удобства в пути люди даже не мечтают. Уставшие от таких поездок жители Фролово и Михайловки, которым приходится проводить в таких условиях не один час, вынуждены даже добираться до этих населенных пунктах на поезде «Волгоград-Москва». Говорят, хотя и дороговато выходит, около тысячи рублей, зато можно спокойно сидеть.

Все дело, считают собеседники информагентства, в нехватке подвижного состава. Курсирующий из Волгограда в Михайловку поезд состоит всего из двух вагонов. Решить эту проблему, уверены пассажиры, легко – надо  добавить хотя бы один вагон.

С жалобами на невыносимые условия поездки люди уже обратились в АО «Волгоградтранспригород», который осуществляет пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регионе. Вот как объяснили ситуацию в компании перевозчика.

- АО «ВТП» обеспечивает организацию движения поездов пригородного сообщения в соответствии с транспортным заказом на 2024 год. Нельзя не согласиться, что населенность пригородных поездов «Волгоград-Арчеда-Волгоград» в отдельные дни имеет пиковую нагрузку, что создает давление на требуемое качество обслуживания пассажиров. При условии согласования с заказчиком производится увеличение составности пригородных поездов до 3 вагонов в пиковые дни. В настоящее время  этот вопрос прорабатывается с заказчиком – комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, - пояснили в АО «Волгоградтранспригород».

 Видео читателей V102.RU

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