









Пассажиры пригородного поезда, следующего от станции Волгоград-1 до Арчеды, возмущены условиями, в которых им приходится добираться до пунктов назначения. Как рассказали V102.RU читатели информагентства, в некоторые дни в поезд набивается столько людей, что некоторые даже не могут пройти дальше тамбура.Ни про какие удобства в пути люди даже не мечтают. Уставшие от таких поездок жители Фролово и Михайловки, которым приходится проводить в таких условиях не один час, вынуждены даже добираться до этих населенных пунктах на поезде «Волгоград-Москва». Говорят, хотя и дороговато выходит, около тысячи рублей, зато можно спокойно сидеть.Все дело, считают собеседники информагентства, в нехватке подвижного состава. Курсирующий из Волгограда в Михайловку поезд состоит всего из двух вагонов. Решить эту проблему, уверены пассажиры, легко – надо добавить хотя бы один вагон.С жалобами на невыносимые условия поездки люди уже обратились в АО «Волгоградтранспригород», который осуществляет пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регионе. Вот как объяснили ситуацию в компании перевозчика.- пояснили в АО «Волгоградтранспригород».