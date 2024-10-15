Волгоградцам раскроют тайны бункера Сталинградского управления НКВД

Штольни Сталинградского управления НКВД в период Сталинградской битвы станут темой лекции, которая пройдет в музее «Россия – моя история» 17 октября. Как сообщили V102.RU в музее, волгоградцам, увлекающимся историей, расскажут о том, как использовались эти подземелья в военный период и кто в них укрывался.

- Штольни располагались в районе между мельницей Гергардта и пивзаводом, прокладывались Московскими метростроевцами. Здесь около недели размещался Военный Совет Сталинградского фронта, а также бывали военные корреспонденты, Константин Симонов и Давид Ортенберг. Через несколько дней, в сентябре 1942 года, расположился штаб 13-й гвардейской дивизии генерала-майора А.И. Родимцева, - рассказали в музее.

Информация собиралась в архивах и изучалась. Также использовались воспоминания ветеранов Второй мировой и мирных жителей, которые укрывались в этом бункере во время налетов на Сталинград фашистской авиации.

Лекцию проведет кандидат философских наук, автор более десятка книг по истории нашего края, руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии Сергей Иванов.

Вход бесплатный. Начало встречи в 15:00.

Фото из архива V102.RU