Объявлен старт 14-го сезона Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего»





В России стартовал очередной сезон Всероссийской олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу РУСАЛа. Регистрация на конкурс для школьников 8-11 классов открылась накануне, 13 октября.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проводится по четырем естественно-научным предметам: физике, математике, информатике и химии. Чтобы стать ее участником, школьникам необходимо пройти регистрацию на странице конкурса на карьерно-развивающем портале УНИВЕР

– После получения подтверждения участники проходят отборочный этап, который включает в себя комплексный тест по физике, химии, математике и информатике, – поясняют организаторы. – Тестирование проводится в заочном формате, онлайн и очно на базе школ, техникумов и вузов.

Успешно преодолевшие отборочный этап ребята получат сертификаты участников, а победители – дополнительные баллы к рейтингу для поступления в вуз, а также подарки от РУСАЛа.

Отметим, что в прошлом сезоне в числе партнеров проекта красноярские СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева, иркутские ИРНИТУ и ИГУ, екатеринбургский УГГУ, новокузнецкий СибГИУ, братский БрГУ, а также волгоградский ВолгГТУ. Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение на направления бакалавриата и специалитета.

– Наша олимпиада позволяет тысячам увлеченных естественными и точными науками школьников продемонстрировать знания, которые в будущем помогут им добиться успеха в карьере и профессиональной деятельности, проявить и развить свои индивидуальные творческие способности, – уверена заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт. – А еще это хорошая возможность показать себя перед будущим работодателем, ведь за четырнадцать лет проведения конкурса многие его участники уже успешно закончили вузы и пришли на работу в РУСАЛ.

Имена школьников, которые получат до 10 дополнительных баллов для поступления в ведущие вузы Сибири, Урала и других регионов, организаторы обещают назвать весной 2025 года.

Для справки: Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проводится с 2011 года и входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. За все время ее участниками стали более 40 000 школьников со всей России и из соседних государств.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия.