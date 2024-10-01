В Волгограде на путепроводе №6 началась укладка верхнего слоя асфальта





В Дзержинском районе Волгограда завершается один из этапов работ по капитальному ремонту путепровода №6. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты укрепили основание дороги, уложили первый, выравнивающий слой асфальта и обустраивают финишное покрытие.

- Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного полотна на проезжей части капитально ремонтируемого путепровода № 6 в Дзержинском районе Волгограда. Асфальтобетонную смесь, содержащую специальные добавки для повышения качественных характеристик готового дорожного полотна, рабочие укладывают на нижний слой дорожной одежды из литого асфальтобетона, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

По информации властей, основной объём работ производится в ночное время, а днём специалисты концентрируют усилия на обустройстве тротуаров. В скором времени должно начаться обустройство деформационных швов.

Отметим, путепровод является частью двухуровневой развязки на пересечении Третьей Продольной магистрали и улицы Ангарской. Сооружение было построено 39 лет назад и последний раз ремонтировалось в 2006 году. Работы по обновлению моста должны завершиться к 2026 году. На эти цели из бюджета выделено 430,8 миллиона рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»