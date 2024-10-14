Спорт

Волгоградский дзюдоист Адамян одолел американца в борьбе за бронзу «Большого шлема»

Спорт 14.10.2024 19:00
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14.10.2024 19:00


Воспитанник волгоградской школы дзюдо Арман Адамян стал бронзовым призером серии «Большой шлем» в весовой категории до 100 кг в Абу-Даби. Для  спортсмена эта медаль стала первой, завоеванной на турнирах в 2024 году, сообщает V102.RU.
 
В стартовых поединках  в ОАЭ Адамян одолел оппонента из Грузии Михаила Джапаридзе и представителя Казахстана Адилета Сапаргалиева. Затем Арману предстояло выступить в полуфинале, где его соперником стал Нияз Билалов из Татарстана. Именно соотечественник Адамяна оказался первым, кому удалось обыграть дзюдоиста, с 2022 года выступающего за Санкт-Петербург. Билалов выиграл в этой битве и завоевал путевку в решающее сражение за чемпионство. При этом Адамян, представляющий динамовскую школу, не остался без наград. В схватке за бронзу россиянин переиграл американца Натаниэля Кива.
 
В интервью пресс-службе Федерации дзюдо России Арман Адамян выразил небольшое разочарование итоговым результатом.
 
- Я несколько турниров был без медалей, но как максималист не готов радоваться «бронзе». Не скажу, что я в лучшей форме сейчас, буду набирать обороты. Эта медаль – некий утешительный приз. Спасибо Федерации дзюдо России, нашим тренерам, моей семье, которая переживала за меня. Впереди – чемпионат России, где я с удовольствием поборюсь за команду Санкт-Петербурга, — заявил чемпион мира 2023 года.
 
Отметим, что в качестве спортсмена, представляющего Волгоградскую область, Адамян становился победителем Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман оказался триумфатором европейского первенства в Париже.
 
Кроме того, российский дзюдоист является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В 2022 году Арман начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений. В прошлом году Адамян стал чемпионом мира в Катаре. С этим значимым достижением спортсмена сразу после успеха поздравил Владимир Путин.
 
Напомним, в прошлом месяце Адамян посетил Волгоград и в рамках финала «Динамовской лиги по дзюдо» провел автограф-сессию. Зрители соревнований и молодые спортсмены в тот день не упустили возможность пообщаться с опытным и статусным дзюдоистом и сфотографироваться с чемпионом мира на память.
 
Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России

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