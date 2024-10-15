В Волгограде 19-летняя студентка-наркосбытчица прятала соль в чипсах

Происшествия 15.10.2024 08:28
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15.10.2024 08:28
В Советском районе оперативники задержали студентку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотика. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, девушка покупала наркотическое вещество через интернет и сбывала клиентам через тайники-закладки.
У задержанной изъяли 36 свертков с N – метилэфедроном. Капсулы с запрещенным веществом девушка прятала в упаковке с чипсами. Задержанная привлечена к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и находится под административным арестом.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Студентке грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в главке.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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