В Котово сократили уроки в школах из-за холода





В Котово Волгоградской области из-за холода сократили количество и продолжительность уроков в некоторых школах и время пребывания детей в дошкольных учреждениях. Как рассказали V102.RU котовчане, однако от холода это не спасает – малыши в детсадах спят едва ли не полностью одетыми. В детском саду №5 накануне в помещении было всего 10 градусов тепла. Не снимают верхнюю одежду и школьники. В Котово Волгоградской области из-за холода сократили количество и продолжительность уроков в некоторых школах и время пребывания детей в дошкольных учреждениях. Как рассказали V102.RU котовчане, однако от холода это не спасает – малыши в детсадах спят едва ли не полностью одетыми. В детском саду №5 накануне в помещении было всего 10 градусов тепла. Не снимают верхнюю одежду и школьники.

Жители возмущены тем, что власти поздно начинают отопительный сезон, несмотря на известный прогноз погоды. Накануне глава Котовского района Олег Кузьмин в конце дня провел совещание по данной теме и заявил, что 14 октября были запущены все автономные котельные социальных учреждений Котовского района, мини-котельные по улицам Тополиная и Некрицухина. Сегодня, 15 октября, как утверждает чиновник, планируется запуск котельной № 1, 2, 3, 6 и миникотельной по ул. Строительная. В Центральной котельной, по словам Олега Кузьмина, еще ведутся пусконаладочные работы. Жители возмущены тем, что власти поздно начинают отопительный сезон, несмотря на известный прогноз погоды. Накануне глава Котовского района Олег Кузьмин в конце дня провел совещание по данной теме и заявил, что 14 октября были запущены все автономные котельные социальных учреждений Котовского района, мини-котельные по улицам Тополиная и Некрицухина. Сегодня, 15 октября, как утверждает чиновник, планируется запуск котельной № 1, 2, 3, 6 и миникотельной по ул. Строительная. В Центральной котельной, по словам Олега Кузьмина, еще ведутся пусконаладочные работы.

Но горожане по своему печальному опыту знают, что связь между заявлениями чиновников о запуске котельных и потеплением батарей не всегда является причинной-следственной. Так, в детском саду №5 радиаторы по-прежнему ледяные. Но горожане по своему печальному опыту знают, что связь между заявлениями чиновников о запуске котельных и потеплением батарей не всегда является причинной-следственной. Так, в детском саду №5 радиаторы по-прежнему ледяные.

Между тем, уже во многих муниципалитетах приступили к обогреву соцобъектов и жилого фонда. В Волжском, например, сегодня, 15 октября, начинают топить и в домах. В Волгограде отопительный сезон начнется 17 октября. Между тем, уже во многих муниципалитетах приступили к обогреву соцобъектов и жилого фонда. В Волжском, например, сегодня, 15 октября, начинают топить и в домах. В Волгограде отопительный сезон начнется 17 октября.

Фото Общественный контроль города Котово t.me