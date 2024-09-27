В Волжском ремонт путепровода на ул. Александрова выполнен на 80%

Власти Волжского подвели промежуточные итоги капитального ремонта второго путепровода на ул. Александрова. Как сообщает ИА «Высота 102», готовность объекта перевалила за 80%. После демонтажа асфальта строители завершили укрепление железобетонного основания моста и готовятся приступить к обустройству нового покрытия.

- В настоящее время специалисты подрядной организации ведут работы по устройству гидроизоляции, производили подготовку к укладке асфальта на проезжей части, которая начнется в ближайшее время. Одновременно идет ремонт в подмостовой части путепровода: специалисты восстанавливают поврежденные участки балок пролетных строений, продолжают устройство конусов. В работах задействованы 35 сотрудников и 10 единиц техники, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

По информации властей, работы развернулись на участке протяжённостью 300 метров. Чтобы не приостанавливать эксплуатацию объекта, сначала специалисты обновили левую часть моста, после чего приступили к следующему этапу работ. Для ускорения ремонта одновременно обновляются и подъезды к путепроводу.

Отметим, контракт на ремонт путепровода администрация Волжского заключила в апреле 2022 года с компанией ООО «Рисна». Эта же организация выиграла и подряд на капитальный ремонт соседнего моста через ж/д пути. В общей сложности на обновление объектов из бюджета было выделено 1,1 млрд рублей. Работы должны завершиться во второй половине 2024 года.

Фото: администрация Волжского

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»