В Волгограде достраивают проезд к крупному логистическому центру





В Дзержинском районе Волгограда подрядная организация завершает работы по реконструкции Бузулукского проезда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, рабочие уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезде, примыкающем к улице Ангарской.





После этого на полотно будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Общая протяженность четырехполосной дороги составит чуть больше 600 метров. Ранее специалистами было сформировано щебеночное основание, установлен бордюрный камень, построена сеть ливневой канализации, а также уложен первый слой покрытия. Последний слой будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, на участке дороги появятся парковочные карманы и тротуары с понижением высоты рядом с пешеходными переходами для удобства передвижения маломобильных групп. В темное время суток проезд будет освещать новая линия уличного освещения. Проезд входит в единый комплекс дорог, являющихся подъездными путями к строящемуся в районе распределительному центру.

Видео: администрация Волгограда

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»