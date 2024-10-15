Волгоградец Роман Тараканов подал в суд на несколько волгоградских больниц, поликлинику, а также комитет здравоохранения Волгоградской области с требованием возмещения ущерба за подорванное из-за не поставленного диагноза здоровье. Как рассказал V102.RU Роман, с июля 2022 года он страдает от неизвестной болезни, а врачи перебрали уже все диагнозы, назначая ему лечение от разных заболеваний, однако, утверждает мужчина, лучше ему не становится.

– Недавно в Волжском умерла молодая женщина, тренер по фитнесу, от неизвестного заболевания – врачи до последнего не могли сказать, что с ней. Я не хочу повторить ее судьбу. Ничего неординарного я не требую. Я просто хочу, чтобы мне поставили правильный диагноз и стали лечить от заболевания, которым я страдаю. Я ветеран боевых действий, воевал в Чечне, сполна отдал долг родине. Теперь хочу, чтобы и родина обо мне позаботилась.

Напомним, об истории Романа Тараканова V102.RU уже рассказывало в публикации «В Волгограде измученный неизвестной болезнью ветеран боевых действий требует от врачей 4,5 миллиона». Проблемы со здоровьем у волгоградца начались в июле 2022 года, когда у него неожиданно онемела пятка и ему стало больно ходить. В поликлинике №2 врач выписала ему обезболивающие препараты и пообещала, что запишет его к неврологу. Однако никто Роману так и не позвонил, а в октябре у него начались более серьезные проблемы – у мужчины стало резко подниматься давление. Приема у невролога пришлось ждать еще несколько месяцев. Но назначенное неврологом лечение, как утверждает мужчина, едва его не убило. Однажды давление у него подскочило до 220 и его госпитализировали в больницу №4 с подозрением на инсульт. Но инсульт после обследований не подтвердился и через несколько дней Романа выписали с теми же проблемами – болью в позвоночнике, головокружением и тошнотой. Врачи поставили ему диагноз – инсульт неподтвержденный, а в поликлинике его продолжили лечить от высокого давления.

В итоге Роман уже не смог самостоятельно передвигаться – в поликлинику его сопровождала супруга. Из-за проблем со здоровьем ему стало проблематично работать. Роман прошел обследование в платной клинике, где ему сообщили, что никакого инсульта у него нет и не было. Однако в поликлинике мужчину продолжили лечить именно от этого заболевания, назначив препараты от давления.

Побывал мужчина и в больнице №5 с диагнозом восстановительный период после ишемического инсульта, которого, как утверждает мужчина, у него не было. В медучреждении ему поставили новый диагноз - хроническая ишемия головного мозга, артериальная гипертензия 3 риск 4. После очередного курса лечения Роман с трудом стал вставать с постели. После приема в облздраве его направили в областную клиническую больницу №1, где ему назначили антидепрессанты, мотивировав это тем, что из-за неправильных диагнозов у него начались панические атаки. Однако в областном кардиологическом центре, куда также обращался Роман, мужчине заявили, что панические атаки у него начались как раз от антидепрессантов, и предположили, что проблемы со здоровьем у пациента кроются в больном позвоночнике.

После этого Романа еще пытались лечить в областном госпитале ветеранов войны, но попасть в другие волгоградские больницы он уже не смог. Как утверждает мужчина, в поликлинике ему отказались выдать направление на госпитализацию в больницу №25, куда он пытался попасть в надежде, что там ему помогут.

– Я уже обращался в поликлинику №2, в поликлинику №28, лежал и обследовался в больницах № 1,3, 4, 5, в кардиоцентре, в областном госпитале ветеранов войны. Везде мне ставят разные диагнозы. До настоящего времени конкретного диагноза у меня нет и меня просто залечивают, – заявляет Роман.

Отчаявшись, он обратился в суд с требованием возмещения ущерба в несколько миллионов рублей. В настоящее время судебный процесс еще идет. Однако, утверждает Роман, в суд подаются подложные документы с подделанными подписями, а в выписных эпикризах указаны недостоверные сведения. Но в требовании провести почерковедческую экспертизу мужчине отказали. Также, утверждает Роман, суд назначил экспертизу в учреждении, которое подконтрольно облздраву, что, по его мнению, может привести к необъективным выводам относительно качества его лечения.

Поэтому Роман обратился в следственный комитет с заявлением о ненадлежащем оказании медпомощи, которые, по его мнению, привели к причинению тяжкого вреда здоровью и об отказе в предоставлении медпомощи ветерану боевых действий.

– Я ради государства вшей кормил в окопах и под пулями бегал, не нагибаясь, а теперь об меня ноги вытирают те, ради кого жизнью рисковал, – цитата из заявления Романа Тараканова, который попросил провести проверку по его делу и привлечь к ответственности должностных лиц в целях соблюдения прав, гарантированных ст. 2, 19, 41, 45 и 52 Конституции РФ.

В дело вмешались и надзорные органы. Первый ответ, полученный из прокуратуры Дзержинского района, выявил нарушения в оказании медицинской помощи Роману Тараканову, в частности, в областной клинической больнице №1.



– При постановке диагноза не проведен клинико-неврологический осмотр с исследованием силы мышц по шкале, при наличии нейропатического болевого синдрома, не оценена выраженность боли с помощью визуально-аналоговой шкалы или других шкал нейропатической боли, не проведена стимуляционная электронейромиография моторных сенсорных волокон пораженного нерва для уточнения локализации, характера и степени поражения, – цитата из документа.

Также прокуратура установила нарушения при оказании помощи Роману в областном клиническом госпитале ветеранов войн. Проверка выявила, что в выписном эпикризе отсутствует информация о проведении необходимых исследований, установлении клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра, данных лабораторных и инструментальных методов обследования, результатов консультации врачей-специалистов, предусмотренных стандартами медицинской помощи, а также клинических рекомендаций.

В адрес медучреждений уже внесены представления. Проверку качества оказания медицинской помощи Роману Тараканову проводит также прокуратура Краснооктябрьского района. Пока волгоградца с результатами этой проверки не ознакомили.

Между тем, напомним, ранее в комитете здравоохранения утверждали, что Роман получал лечение в соответствие с поставленным диагнозом, прошел многочисленные обследования, в том числе у различных специалистов. Также в комитете здравоохранения добавили, что диагнозы пациента предполагают изменение образа жизни и питания, постоянный прием назначенных препаратов, амбулаторное наблюдение по месту жительства.

