Волгоградцы «сожгли» вместе с мусором 4 млн рублей сбережений





Более четырех миллионов рублей заплатили жители Волгоградской области в качестве штрафов, начиная с 6 июня текущего года, когда в регионе был объявлен особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на профильный комитет обладмина, за четыре месяца инспекторы составили на волгоградцев 979 протоколов.

Самым частым нарушением, по данным комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, стало разведение открытого огня на природе, а также сжигание мусора.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима, введенного постановлением губернатора в начале лета, штрафы выросли в разы и могут составлять до 120 тыс. рублей.