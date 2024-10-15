В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млн

Общество 15.10.2024 10:24
0
15.10.2024 10:24
По решению суда волгоградский предприниматель выплатит 27 млн рублей за хищение электроэнергии. Как сообщили V102.RU в филиале «Россети Юг» – «Волгоградэнерго», эти факты были выявлены во время совместного рейда с сотрудниками правоохранительных органов.
Энергетиков при дистанционном анализе потребления энергоресурса на коммерческом объекте насторожило несоответствие потребляемой мощности и оплаты. Подозрения при проверке подтвердились. Владельца гостиничного комплекса уличили в незаконном вмешательстве в работу прибора учета электроэнергии. Объем безучетного потребления электричества в течение шести месяцев составил около 3 млн кВт*ч. Этого объема при законном потреблении ему хватило бы на 12 лет.
Всего за 9 месяцев 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» пресекли более 120 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 13 млн кВт*ч. Теперь виновникам предстоит компенсировать электросетевой компании порядка 60 млн рублей и оплатить штрафы.
В Волгограде подключили к отоплению 20% всех объектов15.10.2024 13:04
Общество 15.10.2024 13:04
Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКД15.10.2024 11:11
Общество 15.10.2024 11:11
В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветеранов15.10.2024 10:55
Общество 15.10.2024 10:55
В Волгограде из заточения спасли обессиленную 85-летнюю пенсионерку15.10.2024 10:29
Общество 15.10.2024 10:29
GRASS доставил гумпомощь жителям приграничных районов Курской области15.10.2024 09:34 Реклама
Общество 15.10.2024 09:34 Реклама
В Котово сократили уроки в школах из-за холода15.10.2024 09:24
Общество 15.10.2024 09:24
Волгоградцам раскроют тайны бункера Сталинградского управления НКВД15.10.2024 09:02
Общество 15.10.2024 09:02
В Волгограде хотят ввести туристический налог14.10.2024 21:33
Общество 14.10.2024 21:33
Волгоградских фермеров предупредили о ближайших мышиных набегах14.10.2024 21:17
Общество 14.10.2024 21:17
Волгоградцы «сожгли» вместе с мусором 4 млн рублей сбережений14.10.2024 19:42
Общество 14.10.2024 19:42
Объявлен старт 14-го сезона Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего»14.10.2024 17:55
Общество 14.10.2024 17:55
Под Волгоградом произведенный из свинины фарш выдавали за свино-говяжий14.10.2024 17:31
Общество 14.10.2024 17:31
Власти Волгограда списали транспортный коллапс в Родниковой долине на избалованность пассажиров14.10.2024 17:06
Общество 14.10.2024 17:06
Вдова участника СВО продала квартиру в Волгограде и отдала деньги мошенникам14.10.2024 16:23
Общество 14.10.2024 16:23
В Волгоградской «Горьковке» выставят работы Зураба Церетели14.10.2024 16:15
Общество 14.10.2024 16:15