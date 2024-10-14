



В Волгограде прокуратура в результате проверки добилась признания недействительным договора купли-продажи квартиры вдовы участника СВО, которую злоумышленники пытались оформить на себя, передает V102.RU.

Установлено, что в апреле 2024 года на телефон 50-летней владелицы квартиры поступил звонок от «сотрудников банка», которые сообщили, что злоумышленники пытаются переоформить в собственность ее жилплощадь. Они убедили волгоградку заключить фиктивный договор о продаже квартиры в Тракторозаводском районе, а после перечислить деньги на «безопасный» счет. В итоге женщина лишилась денег и квартиры.

- Суд разделил позицию прокуратуры о том, что сделка совершена обманным путем в период, когда женщина находилась тяжелом моральном состоянии, вызванном гибелью супруга. Решением районного суда иск прокурора был удовлетворен, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным органом.