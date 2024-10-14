



День работника сельского хозяйства – это профессиональный праздник для всех, кто трудится на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благосостояние народа. Один их них – Александр Зубарев, фермер из Даниловского района Волгоградской области продолжил дело своего отца-фермера Владимира Александровича. Собственное крестьянское (фермерское) хозяйство семья Зубаревых создала в 2012 году, опираясь на знания и опыт своих членов.

У Александра – диплом экономиста-менеджера. Отец, инженер-механик по образованию — стал управляющим, супруга – бухгалтером. Во многом помогают и мама, и младший брат, также члены К(Ф)Х. В 2023 году в рамках проекта «Школа фермера», инициированного Россельхозбанком, Александр получил диплом Волгоградского государственного аграрного университета о профессиональной переподготовке по программе «Проектирование агробизнеса крестьянского (фермерского) хозяйства».

Основное направление деятельности крестьянско-фермерского хозяйства — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Ещё в 2013 году Александр Зубарев получил первый грант на развитие «Начинающий фермер» и тогда же приобрёл первый «Кировец». В 2017 году Александр был награждён дипломом и бронзовой медалью на 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2017» в номинации «Лучший начинающий фермер».



С тех пор хозяйство крепнет и наращивает производство. Площадь обрабатываемых земель на сегодня – почти 3 тысячи гектар. В хозяйстве применяются отработанные технологии, позволяющие добиваться стабильных урожаев.

– Мы не стоим на месте, понимаем, что приобретение новой техники позволяет расширить объемы производимой продукции. В этом году взяли кредит в Россельхозбанке на новый трактор «Кировец» и опрыскиватель «Туман» Все агротехнические мероприятия в нашем хозяйстве проводятся в полном объеме, с надлежащим качеством и в оптимальные сроки Мы вносим минеральные удобрения для борьбы с вредителями и болезнями, используем химические методы зашиты растений, приобретаем элитные семена. Работать сложно, но интересно, – отметил Александр Зубарев.





По словам фермера, успех кроется в том, что каждый из семьи участвует в бизнесе.

– Это наше семейное дело и важен вклад каждого. Так в 2022 году на семейном совете решили заняться животноводством. Приняли участие в гранте «Семейная ферма» и победили. Стартом животноводческого направления стало приобретение 92 нетелей абердин-ангусской породы. Было построено помещение, принят штат животноводов. Сейчас численность поголовья составляет 219 голов КРС. В планах получить статус племенного хозяйства, – делился фермер.

На протяжении всех лет существования своего хозяйства Александр оказывает поддержку Сергиевскому сельскому поселению. К(Ф)Х помогает с противопожарной опашкой, расчисткой дорог, благоустройством территории, поддерживает организацию культурно-массовых и патриотических мероприятий для жителей хутора Горин Даниловского района Волгоградской области.

Фото из семейного архива.