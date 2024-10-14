Экономика

«Наше дело – семейное»: фермер из Волгоградской области рассказал о преемственности в бизнесе

Экономика 14.10.2024 16:34
0
14.10.2024 16:34


День работника сельского хозяйства – это профессиональный праздник для всех, кто трудится на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благосостояние народа. Один их них – Александр Зубарев, фермер из Даниловского района Волгоградской области продолжил дело своего отца-фермера Владимира Александровича. Собственное крестьянское (фермерское) хозяйство семья Зубаревых создала в 2012 году, опираясь на знания и опыт своих членов. 
У Александра – диплом экономиста-менеджера. Отец, инженер-механик по образованию — стал управляющим, супруга – бухгалтером. Во многом помогают и мама, и младший брат, также члены К(Ф)Х. В 2023 году в рамках проекта «Школа фермера», инициированного Россельхозбанком,  Александр получил диплом Волгоградского государственного аграрного университета о профессиональной переподготовке по программе «Проектирование агробизнеса крестьянского (фермерского) хозяйства».
Основное направление деятельности крестьянско-фермерского хозяйства — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
Ещё в 2013 году Александр Зубарев получил первый грант на развитие «Начинающий фермер» и тогда же приобрёл первый «Кировец». В 2017 году Александр был награждён дипломом и бронзовой медалью на 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2017» в номинации «Лучший начинающий фермер». 

С тех пор хозяйство крепнет и наращивает производство. Площадь обрабатываемых земель на сегодня – почти 3 тысячи гектар. В хозяйстве применяются отработанные технологии, позволяющие добиваться стабильных урожаев.
– Мы не стоим на месте, понимаем, что приобретение новой техники позволяет расширить объемы производимой продукции. В этом году взяли кредит в Россельхозбанке на новый трактор «Кировец» и опрыскиватель «Туман» Все агротехнические мероприятия в нашем хозяйстве проводятся в полном объеме, с надлежащим качеством и в оптимальные сроки Мы вносим минеральные удобрения для борьбы с вредителями и болезнями, используем химические методы зашиты растений, приобретаем элитные семена. Работать сложно, но интересно, – отметил Александр Зубарев.

По словам фермера,  успех кроется в том, что каждый из семьи участвует в бизнесе.
– Это наше семейное дело и важен вклад каждого. Так в 2022 году на семейном совете решили заняться животноводством. Приняли участие в гранте «Семейная ферма» и победили. Стартом животноводческого направления стало приобретение 92 нетелей абердин-ангусской породы. Было построено помещение, принят штат животноводов. Сейчас численность поголовья составляет 219 голов КРС. В планах получить статус племенного хозяйства, – делился фермер.
На протяжении всех лет существования своего хозяйства Александр  оказывает поддержку Сергиевскому сельскому поселению.  К(Ф)Х помогает с противопожарной опашкой, расчисткой дорог, благоустройством территории, поддерживает организацию культурно-массовых и патриотических мероприятий для жителей хутора Горин Даниловского района Волгоградской области.
Фото из семейного архива.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.10.2024 15:52
Экономика 14.10.2024 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2024 15:07 Реклама
Экономика 14.10.2024 15:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.10.2024 10:28
Экономика 11.10.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.10.2024 16:23 Реклама
Экономика 10.10.2024 16:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.10.2024 12:35
Экономика 10.10.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.10.2024 08:11
Экономика 10.10.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2024 18:21 Реклама
Экономика 09.10.2024 18:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2024 17:22
Экономика 09.10.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2024 06:59
Экономика 09.10.2024 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2024 18:29
Экономика 08.10.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2024 14:28
Экономика 08.10.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 15:59
Экономика 07.10.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 14:49 Реклама
Экономика 07.10.2024 14:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2024 14:07
Экономика 07.10.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 11:28
Экономика 07.10.2024 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:19
Мэрию обязали ликвидировать в Гумраке «рай» для мусорщиков-нелегаловСмотреть фотографии
19:00
Волгоградский дзюдоист Адамян одолел американца в борьбе за бронзу «Большого шлема»Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде мужчина разбился при падении с высоты на козырек подъездаСмотреть фотографии
18:12
Трехкилометровые пробки сковали Волгоград на Первой продольнойСмотреть фотографии
18:02
«Каустик» оказался бессилен перед «Чеховскими медведями»Смотреть фотографии
17:55
Объявлен старт 14-го сезона Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего»Смотреть фотографии
17:31
Под Волгоградом произведенный из свинины фарш выдавали за свино-говяжийСмотреть фотографии
17:06
Власти Волгограда списали транспортный коллапс в Родниковой долине на избалованность пассажировСмотреть фотографии
16:55
Перегруженную электричку «Волгоград – Арчеда» хотят продлить до МихайловкиСмотреть фотографии
16:34
«Наше дело – семейное»: фермер из Волгоградской области рассказал о преемственности в бизнесеСмотреть фотографии
16:23
Вдова участника СВО продала квартиру в Волгограде и отдала деньги мошенникамСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской «Горьковке» выставят работы Зураба ЦеретелиСмотреть фотографии
15:53
Власти Волгограда вновь выделили 201 млн рублей на спасение МУП «ВКХ»Смотреть фотографии
15:52
Волгоградский «КАУСТИК» поднялся на 23 строчки во всероссийском рейтинге устойчивого развитияСмотреть фотографии
15:40
Двоих цыган, напавших на полицию в Иловле, заключили в СИЗОСмотреть фотографии
15:07
Эксперт ГК «А101» рассказал о трех сценариях развития рынка недвижимости в 2025 годуСмотреть фотографии
14:50
Волгоградца задержали за попытку подкупить сотрудника УФСБ за 100 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Волгоградка получила удар ножом в живот и легла спатьСмотреть фотографии
13:44
Губернатору – 55! Самые «уютные» фото с Андреем Бочаровым за последние несколько летСмотреть фотографии
13:35
Министр Котяков заявил об увеличении маткапитала в 2025 годуСмотреть фотографии
12:20
Волгоградская пенсионерка отсудила у дроппера из Кемерово 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:16
СК завел дело после избиения участника СВО под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде 50 человек доставили из ночных баров в райотдел полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Избившие участника СВО бородачи заявили, что готовы повторить путь герояСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
Шестидневная рабочая неделя ожидает волгоградцев в конце октябряСмотреть фотографии
10:53
Бочаров признал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Вновь раньше срока: мэрия Волгограда пообещала начать отопительный сезон с 17 октябряСмотреть фотографии
09:47
Сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волжском 87-летняя пенсионерка сгорела заживо в своей квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 