В Волгограде выясняют причину гибели мужчины в Тракторозаводском районе на ул. Академика Богомольца. Как сообщает ИА «Высота 102», тело мужчины было обнаружено на козырьке подъезда.

По информации экстренных служб города, трагедия произошла на Спартановке накануне, 13 октября.

– Мужчина, предположительно, выпал из окна собственной квартиры, расположенной в доме №8 на ул. Академика Богомольца. Травмы оказались несовместимы с жизнью – он скончался на месте, – сообщил источник информагентства.

По уточненным сведениям жильцов дома, погибшему мужчине около 60 лет. В квартире, откуда он мог выпасть, он проживал совместно со своей супругой. Находилась в этот момент женщина дома, неизвестно.

По факту гибели мужчины следственные органы СУ СК России по Волгоградской области проводят проверку.

Фото: vlgchp / t.me