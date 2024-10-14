Происшествия

В Волгограде мужчина разбился при падении с высоты на козырек подъезда

Происшествия 14.10.2024 18:27
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14.10.2024 18:27


В Волгограде выясняют причину гибели мужчины в Тракторозаводском районе на ул. Академика Богомольца. Как сообщает ИА «Высота 102», тело мужчины было обнаружено на козырьке подъезда. 

По информации экстренных служб города, трагедия произошла на Спартановке накануне, 13 октября.

Мужчина, предположительно, выпал из окна собственной квартиры, расположенной в доме №8 на ул. Академика Богомольца. Травмы оказались несовместимы с жизнью – он скончался на месте, – сообщил источник информагентства. 

По уточненным сведениям жильцов дома, погибшему мужчине около 60 лет. В квартире, откуда он мог выпасть, он проживал совместно со своей супругой. Находилась в этот момент женщина дома, неизвестно. 

По факту гибели мужчины следственные органы СУ СК России по Волгоградской области проводят проверку. 

Фото:  vlgchp / t.me

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