На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окна





В Волгограде вечером 14 октября в больницу после падения с высоты был доставлен 7-летний ребенок. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок выпал из окна на втором этаже одного из домов в Красноармейском районе.

– Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры второго этажа многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, – сообщили в главке полиции. – По данному факту проводится проверка.

Одновременно полицейские напоминают волгоградцам об опасности нахождения детей рядом с открытыми окнами.

– Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Установите специальные замки – блокираторы, детские замки, ограничители на пластиковые окна, – рекомендуют сотрудники полиции.