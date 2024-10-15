Происшествия

На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окна

Происшествия 15.10.2024 09:25
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15.10.2024 09:25


В Волгограде вечером 14 октября в больницу после падения с высоты был доставлен 7-летний ребенок. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок выпал из окна на втором этаже одного из домов в Красноармейском районе. 

Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры второго этажа многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, – сообщили в главке полиции. – По данному факту проводится проверка. 

Одновременно полицейские напоминают волгоградцам об опасности нахождения детей рядом с открытыми окнами.  

– Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Установите специальные замки – блокираторы, детские замки, ограничители на пластиковые окна, – рекомендуют сотрудники полиции. 

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