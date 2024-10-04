В Волгоградской области завершается ремонт дороги, связывающей три райцентра





В Нехаевском районе Волгоградской области финишируют работы по капитальному ремонту 5-километрового участка дороги «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино (Воронежская область)». Как сообщает ИА «Высота 102», подрядная организация уже уложила асфальт и приступила к формированию обочин.

- На предыдущих этапах специалисты выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, устроили присыпные обочины. В настоящее время выполняется их укрепление. Затем подрядчик приступит к установке технических средств организации дорожного движения, нанесет разметку. Готовность объекта составляет 93%, — рассказали журналистам в облкомдортрансе.

Отметим, обновляемая автодорога связывает три районных центра Волгоградской области. Ранее в 2021–2023 годах здесь уже были отремонтированы 54 км асфальта.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»