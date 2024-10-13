Самолет Казань-Волгоград задержали на 7,5 часов

Фото Приволжской транспортной прокуратуры vk.com
Происшествия 13.10.2024 10:11
0
13.10.2024 10:11
Фото Приволжской транспортной прокуратуры vk.com
Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса №904 сообщением Казань-Волгоград. Как сообщили V102.RU в ведомстве, самолет авиакомпании «Икар» 12 октября должен был вылететь в город-герой в 12-50 ч. Однако пассажиры фактически покинули воздушную гавань столицы Татарстана в 20-30 ч.Причиной задержки в компании перевозчика назвали технические проблемы. В аэропорту Казани застряли 97 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, утверждали в надзорном органе.
Фото Приволжской транспортной прокуратуры vk.com
В Калаче 18-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим13.10.2024 14:37
Происшествия 13.10.2024 14:37
Под Волгоградом спасатели поставили на колеса перевернувшуюся ГАЗель13.10.2024 14:08
Происшествия 13.10.2024 14:08
В Волгограде пенсионерка покалечилась в автобусе13.10.2024 10:56
Происшествия 13.10.2024 10:56
В Камышине на федеральной трассе произошло массовое ДТП12.10.2024 16:39
Происшествия 12.10.2024 16:39
В Камышине сгорела гостиница «Околица»12.10.2024 13:09
Происшествия 12.10.2024 13:09
В Кумылженском районе задержали устроившего смертельное ДТП подростка12.10.2024 12:47
Происшествия 12.10.2024 12:47
Под Волгоградом погибла 17-летняя пассажирка улетевшей в кювет иномарки12.10.2024 11:50
Происшествия 12.10.2024 11:50
Водителя, отправившего в больницу пешехода, разыскивают в Волгограде12.10.2024 10:40
Происшествия 12.10.2024 10:40
В Волгограде потушили пожар на территории промзоны тракторного завода12.10.2024 10:03
Происшествия 12.10.2024 10:03
В Волгограде «Лада Приора» сбила пешехода у автобусной остановки12.10.2024 09:45
Происшествия 12.10.2024 09:45
В Волгограде штрафы за саботаж платных парковок направят на ремонт дорог12.10.2024 08:12
Происшествия 12.10.2024 08:12
В Волгограде минивэн протаранил легковушку из-за нерасторопного пешехода11.10.2024 20:15
Происшествия 11.10.2024 20:15
В Волжском сгорела квартира: погибла женщина11.10.2024 12:45
Происшествия 11.10.2024 12:45
Недоброе утро: автомобиль такси рухнул в яму на улице Хрустальная в Волгограде11.10.2024 10:35
Происшествия 11.10.2024 10:35
На волгоградца возбудили дело за экстремистские посты в «ВКонтакте»11.10.2024 10:05
Происшествия 11.10.2024 10:05