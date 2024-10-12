Водителя, отправившего в больницу пешехода, разыскивают в Волгограде





11 октября в Ворошиловском районе Волгограда водитель иномарки сбил пешехода вблизи остановки «Ардатовская улица». Как сообщает ИА «Высота 102», владелец автомобиля, сдавая назад, наехал на человека и поспешил скрыться с места аварии.

- В 12:40 час. водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по парковочной площадке напротив дома №23 по ул. Череповецкой, совершил наезд на пешехода, после чего с места скрылся, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате наезда пешеход получил травмы и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Водителя в настоящее время разыскивают правоохранительные органы.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»