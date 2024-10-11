



В Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна Hyundai и автомобиля марки Geely. Как сообщает V102.RU, авария произошла 11 октября днем на пересечении улиц Казахская и Электролесовская.





Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковой автомобиль снижает скорость и останавливается перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину. В этот момент минивэн на скорости влетает сзади в притормозивший автомобиль.

Женщина-пешеход, к счастью, успела увернуться от автомобиля и не пострадала.

Видео: «Безопасный регион» / vk.com