Происшествия

В Волгограде минивэн протаранил легковушку из-за нерасторопного пешехода

Происшествия 11.10.2024 20:15
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11.10.2024 20:15


В Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна Hyundai и автомобиля марки Geely. Как сообщает V102.RU, авария произошла 11 октября днем на пересечении улиц Казахская и Электролесовская. 



Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковой автомобиль снижает скорость и останавливается перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину. В этот момент минивэн на скорости влетает сзади в притормозивший автомобиль. 

Женщина-пешеход, к счастью, успела увернуться от автомобиля и не пострадала.

Видео: «Безопасный регион» / vk.com

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