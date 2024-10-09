Экономика

«Домклик»: на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ

Экономика 09.10.2024 18:21 Реклама
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09.10.2024 18:21 Реклама

ГК «А101» делает покупку квартир для своих клиентов проще и доступней. Купить недвижимость, не вставая с дивана — какие бы расстояния не отделяли ваш диван от объекта покупки — позволяет приложение Госключ, созданное при поддержке Министерства цифрового развития России. Минимум передвижений и бумажной волокиты, максимум спокойствия — ведь безопасность сделок гарантирована.

Неудивительно, что все больше людей открывают двери своих новых квартир при помощи Госключа: по данным аналитиков онлайн-сервиса «Домклик», сейчас каждая вторая сделка проходит в интернет-пространстве, без лишних разъездов между офисами банка и застройщика. И безусловным лидером среди онлайн-продаж по праву признана ГК «А101». Первая сделка с помощью Госключа была оформлена этим девелопером в феврале 2023 года. А сейчас на долю Группы приходится 37% от всех продаж, оформленных при помощи этого инструмента.

Госключ — это мобильное приложение, разработкой которого занималось государство. Осознавая все риски и вызовы высокотехнологичной современности, создатели проекта строго соблюдали все правила информационной безопасности. Весь процесс осуществляется в рамках Федерального закона «Об электронной подписи» — это означает, что данные надежно защищены, и доступ к ним третьих лиц полностью исключен.

Приложение позволяет пользователю получить сертификат усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП) — именно он требуется для оформления купли-продажи квартиры в электронном виде. Выпуск такого сертификата не стоит ни копейки, а его оформление занимает порядка 15 минут. Для этого требуется учетная запись на Госуслугах, а также загранпаспорт нового поколения (тот, что оформляется на 10 лет), и смартфон с NFC-модулем для считывания персональных данных. Кстати, подтвердить личность сейчас можно и при помощи зарегистрированных биометрических данных: голоса, радужки глаза или отпечатка пальца.

Поскольку такая электронная подпись является универсальной, она пригодится не только для приобретения квартиры в новостройке. Ею же можно воспользоваться и при продаже автомобиля или для перераспределения своих пенсионных накоплений в режиме онлайн. Причем, ставить электронную подпись на документах можно не только с компьютера, но и со смартфона. Госключ позволяет сделать несколько своих «дубликатов»: по одному на каждое ваше устройство — и все они будут иметь официальный статус и юридическое признание. В случае же потери какого-либо из гаджетов, подпись можно будет перевыпустить.

Госключ идеально подходит для новостроек от ГК «А101»: потенциальные покупатели могут так же в режиме онлайн ознакомиться с генеральными планами строящихся районов, со всеми ценами и описаниями — и даже проследить за ходом строительства. Таким образом, покупка недвижимости в молодой Москве стала максимально близкой и доступной из любой точки мира.

Реклама. ООО «А101» ИНН 7704810149, erid: F7NfYUJCUneP2znjVbM3

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