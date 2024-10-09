Общество

Первый район Волгоградской области начал подтопку соцобъектов

Общество 09.10.2024 15:19
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09.10.2024 15:19


В Чернышковском районе Волгоградской области сегодня, 9 октября, стартовала подтопка соцучреждений. Как сообщает V102.RU, глава района Владимир Крылов подписал соответствующее постановление, принятое в связи с понижением температуры воздуха. 
– Для поддержания оптимальных значений температуры воздуха в помещениях до начала отопительного сезона 2024-2025 гг обеспечить по заявлению потребителя тепловой энергии подачу тепловой энергии с 09.10.2024 объектам социальной сферы и жилого фонда в соответствии с температурным графиком регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии при наличии у заявителя паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг или при наличии положительного вывода комиссии в акте о готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг, – говорится в документе.
При этом в администрации района пояснили, что отопительный период начнется в соответствии с законодательством - по прописанным в законе нормативам, чтобы включить отопление в жилых домах, необходимо соблюдение следующего  условия: в течение пяти суток должна установиться среднесуточная температура не выше 8⁰С.
Чернышковский район стал первым муниципалитетом, где будут подтапливать детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Ранее, напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что отопительный сезон 2024-2025 на территории Волгоградской области может начаться раньше обычного, если это будет необходимо, исходя из реальных погодных условий.

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