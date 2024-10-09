Происшествия

Уличных грабителей с одной извилиной на троих задержали в Волгограде

Происшествия 09.10.2024 13:36
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09.10.2024 13:36


В Волгограде оперативники регионального управления МВД России задержали троих молодых людей, ограбивших на улице 22-летнего парня. С заявлением в полицию потерпевший обратился 7 октября, сообщив об избиении неизвестными. 

В частности, на ул. Липецкой в Ворошиловском районе Волгограда, по словам молодого мужчины, угрожая расправой, злоумышленники потребовали от него отдать наличные.  Получив отказ, они поочередно стали избивать свою жертву. Испугавшись  за свою жизнь, волгоградец перевел грабителям имевшиеся на его карте 6,5 тыс. рублей. 

Примечательно, что для перевода грабители назвали банковские реквизиты одного из них. Заполучив желаемое, злоумышленники скрылись.

– Полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личности грабителей. Ими оказались трое жителей  Волжского  возрасте 23-х, 17-ти и 16-ти лет, один из которых ранее уже был судим, – сообщили 9 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Злоумышленники сознались в содеянном.

Материалы полиции направлены в СУ СК России по Волгоградской области для возбуждения в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» и расследования данного преступления.

Молодчикам грозит до 7 лет лишения свободы для каждого. 

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