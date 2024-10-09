В Волгоградской области машинист тепловоза заплатит 62 тыс. рублей за гибель сайгака





Машинист тепловоза, под колеса которого попал краснокнижный сайгак, предстал перед судом. Как сообщили V102.RU в Росприроднадзоре РФ, происшествие случилось на 1178 км. перегона ст. Эльтон — разъезд Ингеловский в Палласовском районе Волгоградской области.

Межрегиональным управлением было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ «Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение».

Материалы были направлены в Палласовский районный суд. В ходе судебного разбирательства машинист признал свою вину. Он признан виновным по делу об административном правонарушении с назначением штрафа в размере 2,5 тысячи рублей.

Одновременно Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора направлено требование о добровольной оплате ущерба в адрес виновного лица в размере 60 000 руб.