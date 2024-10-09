Общество

В Волгограде создают «юркий» автопарк для сбора мусора в узких дворах

Общество 09.10.2024 16:16
0
09.10.2024 16:16


В Волгограде региональный оператор «ЭкоЦентр» пополнил автопарк новыми машинами для сбора крупногабаритных отходов. Как сообщает V102.RU, техника приспособлена для работы во дворах с узкими проездами и высокой запаркованностью. 



Одним из таких мест, где расположена мусорная площадка, является двор по адресу Мира, 11 в Центральном районе. Приехавшие для сбора отходов работники «ЭкоЦентра» сразу столкнулись с несколькими преградами на пути – узким проездом и большим количеством припаркованных вплотную автомобилей. Однако с этим с легкостью справилась новая бортовая «ГАЗель», которая без проблем смогла проехать к контейнерной площадке. 

– Наши специалисты ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда техника приезжает к контейнерной площадке и не может подъехать непосредственно для выполнения своего функционала. Именно новые машины нам помогают решать эти проблемы. В среднем одна «ГАЗель» за день выполняет до 5 выездов, – рассказал о преимуществах «подкрепления» заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

Еще более труднодоступной для сбора и вывоза отходов стала площадка во дворе многоквартирного дома №7 по улице 7-ой Гвардейской. Здесь: и узкие проезды, и сама площадка находится на достаточно большом расстоянии от дороги. Но и тут малогабаритные самосвалы со своей работой отлично справились.  

Всего для таких проблемных дворов Волгограда «ЭкоЦентр» закупил 10 единиц «ГАЗелей». Шесть из них уже работают в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. В скором времени «юркий» автопарк пополнят еще четыре машины. 

В компании также напоминают, что региональным оператором вывозятся только отходы от так называемого текущего ремонта – окна, плитку, обои и старую разобранную мебель. Вывозом бетонных конструкций и остатков кирпичей в организации не занимаются. Эти виды отходов не относятся к коммунальным. Их вывоз должны производить специализированные компании.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.10.2024 19:38
Общество 09.10.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 18:42
Общество 09.10.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 18:39
Общество 09.10.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 17:25
Общество 09.10.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 17:10
Общество 09.10.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 16:58
Общество 09.10.2024 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 16:55
Общество 09.10.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 16:29
Общество 09.10.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 15:19
Общество 09.10.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 15:17
Общество 09.10.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 15:04
Общество 09.10.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 14:09
Общество 09.10.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 12:49
Общество 09.10.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 12:19
Общество 09.10.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 12:11 Реклама
Общество 09.10.2024 12:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:38
Мизулина опубликовала пост с жалобой волгоградской школьницы на холодСмотреть фотографии
19:19
Под Волгоградом нашли бесхозную плотинуСмотреть фотографии
18:42
«Мы разве не заслужили?»: ветерана СВО с инвалидностью оскорбило требование оплаты проезда в гортранспорте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:39
Меньше детей-сирот стали выявлять в Волгоградской области ежегодноСмотреть фотографии
18:21
«Домклик»: на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через ГосключСмотреть фотографии
17:25
На ул. Крепильной в Волгограде началась замена канализационного коллектораСмотреть фотографии
17:22
«Росхим» выкупил «Волжский Оргсинтез» за 20,9 млрд рублейСмотреть фотографии
17:10
«Массового отключения не будет»: в Волгограде устраняют аварию на магистральном водоводеСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области машинист тепловоза заплатит 62 тыс. рублей за гибель сайгакаСмотреть фотографии
16:55
В Волжском родным 8 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пропавшая 15-летняя школьница вернулась домойСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде создают «юркий» автопарк для сбора мусора в узких дворахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Первый район Волгоградской области начал подтопку соцобъектовСмотреть фотографии
15:17
Сайты судов Волгоградской области третий день «лежат на лопатках»Смотреть фотографии
15:04
Волгограде чиновники вернули деньги за детсад супруге военногоСмотреть фотографии
14:31
Володин пообещал ускорить процесс запуска пассажирских перевозок по ВолгеСмотреть фотографии
14:09
Другие виды. В Волгограде ЖК «Бродвей» освободят от соседства с гаражамиСмотреть фотографии
13:36
Уличных грабителей с одной извилиной на троих задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде контролеры задержали безбилетника, который оказался в розыскеСмотреть фотографии
13:03
32-летняя волгоградка лишилась 177 тысяч, испугавшись обвинения в госизменеСмотреть фотографии
12:49
Волго-Донской канал защитят от БПЛА за 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
12:19
Тело забитого до смерти мужчины нашли на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:19
Можем себе позволить? В Волгограде уничтожена начищенная за миллионы мраморная облицовка перехода ст. «Комсомольская»Смотреть фотографии
12:11
От шахты до совета: проходчик ЕвроХим-ВолгаКалия избран народным депутатомСмотреть фотографии
11:49
Бабушки оценят? Больница №25 сняла ролик с привлекательными врачамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Для претендующих на работу в госорганах участников СВО организуют экспедициюСмотреть фотографии
11:04
В Волжском у дачника обнаружили плантацию с коноплейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волжском ДТП с электросамокатом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
В центре Волгограда мотоциклист покалечился в ДТП с таксиСмотреть фотографии
10:06
Мечты сбываются: в Волгограде запустили движение по новому путепроводу у ВодстрояСмотреть фотографии
 