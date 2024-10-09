В Волгограде создают «юркий» автопарк для сбора мусора в узких дворах





В Волгограде региональный оператор «ЭкоЦентр» пополнил автопарк новыми машинами для сбора крупногабаритных отходов. Как сообщает V102.RU, техника приспособлена для работы во дворах с узкими проездами и высокой запаркованностью.







Одним из таких мест, где расположена мусорная площадка, является двор по адресу Мира, 11 в Центральном районе. Приехавшие для сбора отходов работники «ЭкоЦентра» сразу столкнулись с несколькими преградами на пути – узким проездом и большим количеством припаркованных вплотную автомобилей. Однако с этим с легкостью справилась новая бортовая «ГАЗель», которая без проблем смогла проехать к контейнерной площадке.

– Наши специалисты ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда техника приезжает к контейнерной площадке и не может подъехать непосредственно для выполнения своего функционала. Именно новые машины нам помогают решать эти проблемы. В среднем одна «ГАЗель» за день выполняет до 5 выездов, – рассказал о преимуществах «подкрепления» заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

Еще более труднодоступной для сбора и вывоза отходов стала площадка во дворе многоквартирного дома №7 по улице 7-ой Гвардейской. Здесь: и узкие проезды, и сама площадка находится на достаточно большом расстоянии от дороги. Но и тут малогабаритные самосвалы со своей работой отлично справились.

Всего для таких проблемных дворов Волгограда «ЭкоЦентр» закупил 10 единиц «ГАЗелей». Шесть из них уже работают в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. В скором времени «юркий» автопарк пополнят еще четыре машины.

В компании также напоминают, что региональным оператором вывозятся только отходы от так называемого текущего ремонта – окна, плитку, обои и старую разобранную мебель. Вывозом бетонных конструкций и остатков кирпичей в организации не занимаются. Эти виды отходов не относятся к коммунальным. Их вывоз должны производить специализированные компании.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»