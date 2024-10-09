Общество

Волго-Донской канал защитят от БПЛА за 5,8 млн рублей

Общество 09.10.2024 12:49
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09.10.2024 12:49


В Волгоградской области защитят от беспилотных летательных аппаратов Волго-Донской судоходный канал. Как сообщает ИА «Высота 102», администрация ФБУ «Администрация «Волго-Дон» объявила о поиске подрядчика, готового предоставить мобильные комплексы РЭБ. Соответствующий аукцион 8 октября был размещён на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, безопасность ключевого объекта, обеспечивающего водное сообщение на юге России, планируют усилить тремя ручными комплексами.

Устройства должны быть выполнены в форме ружья. Их главная задача – подавлять бытовые БПЛА в зоне прямой видимости оператора. Комплекс РЭБ должен создавать и концентрировать в нужном направлении помехи, лишающие беспилотники на расстоянии до 1,5 тыс. метров связи со спутниками геолокации.

Отметим, на закупку устройств выделено 5,8 млн рублей. Поставщик будет определён по итогу открытых конкурсных процедур 24 октября.

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