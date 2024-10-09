Бабушки оценят? Больница №25 сняла ролик с привлекательными врачами





В Волгограде сотрудники больницы №25 подхватили нашумевший флешмоб и, как сообщает V102.RU, в ответ на видео с кадрами брутального бортпроводника «Аэрофлота» записали свой ролик с участием молодых врачей.





- Когда пришла в больницу, а тебя встречают такие специалисты! Принимаем эстафету от бортпроводников «Аэрофлота», - гласит подпись к видео в официальном телеграм-канале больницы.

Авторы ролика показали четырех специалистов - нейрохирурга, кардиолога, невролога и анестезиолога-реаниматолога. Чтобы познакомиться поближе с одним из врачей, в медучреждении предлагают пациентам выбрать в комментариях одного из представленных в видео для последующего интервью с ним.

К слову, безоговорочным лидером в голосовании пока является брутальный врач-нейрохирург Илья Балденков. Примечательно, что комментарии оставляют пока лишь молодые особы под видео. Дамы бальзаковского возраста своего героя пока не выбрали.

Видео: 25 БОЛЬНИЦА ВОЛГОГРАД / t.me