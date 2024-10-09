Расследования

В Волжском у дачника обнаружили плантацию с коноплей

Расследования 09.10.2024 11:04
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09.10.2024 11:04


В Волжском Волгоградской области полиция задержала подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, у мужчины на дачном участке оперативники обнаружили целую плантацию конопли. 



У 43-летнего волжанина на даче, где он проживал, полиция обнаружила и изъяла более 400 грамм наркосодержащего растения. Удалось выяснить, что «агроном» выращивал коноплю для дальнейшего сбыта на территории города-спутника. 

- В отношении фигуранта следователем возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе главка МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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