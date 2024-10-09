



Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин не исключает, что транспортное сообщение между городами, расположенными на берегах Волги, может быть налажено уже в 2025 году. Об этом сегодня со ссылкой на спикера, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В частности, сообщается, что в сентябре текущего года Госдума попросила Правительство РФ проинформировать ее о мерах, принимаемых по развитию перевозок внутренним водным транспортом, в том числе в Волжском и Камском бассейнах. Соответствующе обращение депутатов было направлено зампреду правительства Виталию Савельеву.

В интервью «Российской газете» Вячеслав Володин напомнил, что Волга объединяет 15 регионов России. Речное транспортное сообщение, уверен он, должно охватывать города от Астрахани до Ярославля, в том числе речь идет о поездках от Волгограда до Саратова, от Саратова до Самары.

По мнению спикера ГД, развитие речных пассажирских перевозок между городами будет способствовать и развитию внутреннего туризма. Прежде всего, в силу большей доступности такого вида перевозок.

– Когда мы говорим о речных перевозках, они сами по себе дешевле, – уточнил он.

Запуск межрегионального речного сообщения тормозит сегодня лишь нехватка скоростных судов.

– Учитывая, что они пока не на потоке и достаточно дорого стоят, тут нужна помощь. То есть компаниям, которые будут заниматься речными пассажирскими перевозками по Волге, необходимы субсидии. Тогда уже и билеты будут доступны, – цитирует пресс-служба ГД Вячеслава Володина.

При этом он заверил, что депутаты Государственной думы сделают все необходимое для того, чтобы найти решение совместно с Правительством РФ, чтобы «как можно быстрее запустить межрегиональные перевозки». «Потому что, как только восстановятся межрегиональные перевозки по Волге, будут восстановлены и внутрирегиональные перевозки».