Под Волгоградом захоронили останки 16 бойцов Советской Армии

Сегодня, 9 октября, в станице Голубинская Калачевского района Волгоградской области торжественно захоронили останки советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, и завершили «Вахту памяти-2024».
Как рассказали V102.RU в администрации района, вечный покой обрели останки шестнадцати солдат и офицеров Советской Армии, которые были найдены поисковым отрядом «ПОИСК-Дон» совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области во время проведения «Вахты памяти» в 2024 году на территории Калачевского района.
Отпевание на траурной церемонии совершил настоятель православного прихода храма святой равноапостольной княгини Ольги иерей Валерий.
Фото администрации Калачевского района VK.com