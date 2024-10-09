Общество

Под Волгоградом захоронили останки 16 бойцов Советской Армии

Общество 09.10.2024 20:23
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09.10.2024 20:23


Сегодня, 9 октября, в станице Голубинская Калачевского района Волгоградской области торжественно захоронили останки советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, и завершили «Вахту памяти-2024». 


Как рассказали V102.RU в администрации района, вечный покой обрели останки шестнадцати солдат и офицеров Советской Армии, которые были найдены поисковым отрядом «ПОИСК-Дон» совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области во время проведения «Вахты памяти» в 2024 году на территории Калачевского района.


Отпевание на траурной церемонии совершил настоятель православного прихода храма святой равноапостольной княгини Ольги иерей Валерий.



Фото администрации Калачевского района VK.com

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