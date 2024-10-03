Волгоградстат: в регионе подешевели «макарошки», лук и гречка

Экономика 03.10.2024 11:10
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03.10.2024 11:10
В Волгоградской области на минувшей неделе региональное статистическое ведомство отчиталось о снижении цен на некоторые продукты питания. Как утверждают в Волгоградстате, снизилась стоимость гречки – на 2,3% (55,44 рубля за кг), макаронных изделий высшего сорта – на 2,9% (до 81,82 рубля за кг). При этом из круп подорожал рис – на 1,18% (100,48 руля за кг).
Из так называемого борщевого набора заметнее всего снизились цены на лук – на 7,2%. Теперь килограмм лука стоит в среднем 31,35 рубля. Картофель стал дороже на 1,72% (40,34 рубля). Рекордсменом среди овощей по подорожанию стали огурцы – зафиксирован рост почти на 8%. Средняя цена килограмма огурцов составляет теперь почти 100 рублей.
А вот экзотические фрукты в Волгоградской области стали дешевле на 5,4%. Килограмм бананов продается в среднем по 122,54 рубля.
Фото V102.RU
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