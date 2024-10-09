В Волгограде пропавшая 15-летняя школьница вернулась домой





В Дзержинском районе Волгограда завершились поиски 15-летней Елизаветы Б. Как сообщает V102.RU, девочка-подросток накануне вечером самостоятельно вернулась домой.

Как ранее сообщалось, школьница 7 октября ушла из дома прогуляться на аллее по проспекту Жукова и не вернулась. О пропаже в этот же вечер заявили в полицию родители Елизаветы.

- Вчера приблизительно к 9 часам вечера она сама вернулась домой. К счастью, с ней ничего не случилась и она здорова, - рассказал информагентству отчим девочки Александр.

Между тем, где находилась школьница все это время для родителей остается загадкой. Они допускают, что она могла просто заблудиться.

Как стало известно информагентству, Елизавета является ученицей 9-го класса средней школы №96. Инцидентов с побегом из дома ранее не было. Кроме того, подросток не состоит на каких-либо специальных учетах.