Волгоград занял 71-е место в рейтинге зарплат среди 100 городов

Экономика 30.09.2024 12:22
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30.09.2024 12:22
Волгоград расположился на 71-м месте в рейтинге зарплат в списке из 100 российских городов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, в первом полугодии 2024 года средняя чистая средняя зарплата в областном центре составляла 56,6 тысячи рублей. Это на 18,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Соотношение зарплаты и фиксированного потребительского набора в городе составило 2,98.
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва. Например, в столице чистая средняя зарплата оказалась самой высокой - 160,3 тысячи рублей. Замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста. В столице Калмыкии жители получают в среднем 44,3 тысячи рублей.
Эксперты констатируют, что в России происходит бурный рост зарплат, что в немалой степени вызвано кадровым дефицитом и активным развитием импортозамещающих производств. По итогам 2023 года средняя зарплата в России составила 74,8 тысячи рублей, что на 14,5% больше, чем за предыдущий год.
Справка. Для подготовки исследования эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг.
Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям.
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