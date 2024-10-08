



В Волгоградскую область поступили новые пятитысячные купюры с изображением главных достопримечательностей Урала. Обновленные банкноты, сообщает ИА «Высота 102», постепенно заменят собой ветхие и потрёпанные купюры старого образца.





О выпуске модернизированных пятитысячных купюр Банк России объявил ещё прошлой осенью. Однако до многих регионов, в том числе и до Волгоградской области, новинка дошла совсем недавно.

– Пока новых банкнот немного, так как они постепенно входят в оборот, заменяя собой изношенные, ветхие купюры. Со временем все их предшественники естественным путем будут заменены на более современные. Правда, на это уйдет не один год. Сейчас же в руках волгоградцев могут оказаться три разных пятитысячных купюры – образца 1997-го, 2010-го и 2023 года выпуска. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра, – сообщают в пресс-службе волгоградского отделения Банка России. – Обновление купюр - сложный и многоэтапный процесс, который включает в себя подготовку инфраструктуры, обучение персонала, а также информирование жителей. Именно постепенный ввод банкнот в обращение помогает избежать возможных проблем с приёмом и выдачей наличных средств. Эта этапность, позволяющая жителям привыкнуть к новым банкнотам, важна и для предотвращения возможных случаев мошенничества и ошибок при расчётах.





Масштабный редизайн в Банке России объясняют не только усовершенствованием системы защиты, но и более "земной" причиной. Новые купюры станут своеобразной картой России, ведь со временем на них представят все федеральные округи страны.

– Прежде на пятитысячной купюре изображали виды Хабаровска — памятник основателю города Николаю Муравьеву-Амурскому, набережную и Хабаровский мост через реку Амур. Модернизированная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу, – комментируют в волгоградском отделении Банка России. – На лицевой стороне изображена стела «Европа – Азия», видны узнаваемые здания Екатеринбурга, среди которых высотки, гостиница «Исеть», Почтамт, башня «Исеть», Дворец игровых видов спорта, Екатеринбургский государственный цирк, колесо обозрения. С правой стороны – архитектурная достопримечательность города – Дом Севастьянова. На оборотной стороне в центре – изображение челябинского памятника «Сказ об Урале». Правее – известная в Салехарде стела «66-я параллель». На банкноте есть и посвящение металлургам – сталелитейный ковш, ротор паровой турбины.





Новые, яркие и пока ещё хрустящие купюры выполнены в одном стиле с уже привычными волгоградцам 2000 рублей и 200 рублей, а также обновленной тысячей рублей - их роднит расположение основных реквизитов, шрифт, цифровое и словесное обозначения номиналов.

– Дизайн банкнот разрабатывали с учетом мнения слабовидящих людей. Дело в том, что некоторые из них лучше различают цветное изображение на белом фоне, другие же лучше видят белое изображение на цветном, поэтому цифровое обозначение номинала и на лицевой, и на оборотной сторонах банкнот размещено в двух вариантах – цветные цифры на белом фоне и белые цифры на цветном. Кроме того, на лицевой стороне крупное число номинала, например 5000, обладает распознаваемом на ощупь рельефом.





По словам специалистов, обновлённые купюры станут крайне сложной головоломкой для фальшивомонетчиков. Ее создатели постарались предусмотреть все нюансы, добавив к уже классическим элементам защиты несколько дополнительных деталей.

– Водяной знак на модернизированной банкноте расположен на белом поле. Это многотоновый комбинированный элемент, который выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным и включает высокосветлое изображение здания Главпочтамта и высокосветлое число 5000 с контрастными темными фрагментами, – отмечают в ведомстве. – Также на каждой купюре есть голографическая защитная нить. При изменении угла наблюдения число 5000 меняется на аббревиатуру «ЦБРФ», а при покачивании купюры отдельные буквы или цифры перемещаются относительно друг друга. Существуют и другие защитные признаки, о которых подробно рассказано на сайте Банка России в разделе «Банкноты».





В Центральном Банке планируют и дальше обновлять самые ходовые купюры. В этом году новый дизайн получат 500 рублей - на банкноте появится Пятигорск (Северо-Кавказский федеральный округ). В следующем году волгоградцы смогут увидеть новенькие 10 и 50 рублей. Горожан предупреждают, что специально менять имеющиеся на руках купюры на модернизированные не нужно. Все они будут обладать равной силой.

Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»