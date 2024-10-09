



В Центральном районе Волгограда коммунальные службы борются с аварией по адресу: ул. Рокоссовского, д. 72Б. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь прорвало магистральный водопровод большого диаметра, обеспечивающий ресурсом значительное количество потребителей.

– 5 октября на объекте начались земляные работы, которые продолжаются и сегодня. Их проведение осложняется глубиной пролегания трубопровода – на отдельных участках она достигает 9 метров, – рассказали журналистам в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

О коммунальной аварии в ресурсоснабжающую организацию сообщили члены местного гаражного кооператива, под которым сейчас и пролегает магистраль. Из-за аварии здесь оказались подтоплены несколько десятков сооружений.

По словам специалистов, в настоящее время делается всё возможное, чтобы локализовать течь, после чего аварийные бригады смогут приступить к ремонту.

– Водоснабжение жилых домов будет вестись в обычном режиме, возможные ограничения подачи ресурса коснутся непосредственно гаражного кооператива и нескольких прилегающих к нему коммерческих зданий. На объекте находится специализированная техника для откачки. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, — подытожили в ресурсоснабжающей организации.

Фото: Дмитрий Козырев