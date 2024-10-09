Меньше детей-сирот стали выявлять в Волгоградской области ежегодно





В Волгоградской области, по данным регионального комитета социальной защиты населения, последние годы отмечается снижение количества выявляемых в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, растет и процент устраиваемых в семьи детей из перечисленных категорий.

– В Волгоградской области по состоянию на 1 октября 2024 года более 94% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. В целом за последние десять лет количество ежегодно выявляемых детей таких категорий сократилось почти в два раза – на 42%: с 1172 до 491, – рассказали в облкомсоцзащиты. – Большая часть детей устраивается в семьи в течение одного месяца.

Отметим, что анкеты на тех детей, которых не удалось устроить в семьи в течение месяца, направляются в специальный банк данных.

– Если в 2014 году количество таких случаев составляло 1093, то за последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению: в 2019 – уже 350, на сегодняшний день – 260, – сообщают в профильном комитете.